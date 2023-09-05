Livingston bids a final farewell to Jimmy Buffett, the laidback singer-songwriter who started coming to Montana in the 1970s.
Buffett passed away on Friday, Sept. 1 from skin cancer, or Merkel cell carcinoma. He was 76.
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